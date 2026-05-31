◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）大勢、マルティネスが失点して最後はちょっとヒヤリとしたけれど、勝因は間違いなく西舘だね。故障を克服し、ファームで実績を残してからの今季初の１軍マウンド。３回までに打線が４点の援護をくれたことが大きかった。そして、その１〜３回と直後の守備で先頭打者をきっちりとアウトにした。流れを相手に渡さないという点で見事だった。