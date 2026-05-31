◆米大リーグアストロズ―ブルワーズ（３０日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）アストロズは３０日（日本時間３１日）、今井達也投手（２８）が３１日（同６月１日）の本拠地・ブルワーズ戦で先発することを発表した。前回登板の２５日（同２６日）敵地・レンジャーズ戦では、初回に３四球と制球に苦しみながらも修正し、６回無安打無失点、２奪三振、４四球の好投を見せて２勝目（２敗）を挙げた今井。７回以降