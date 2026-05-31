米女優で映画監督のケリー・リー・カーティスさんが３０日（日本時間３１日）に米カリフォルニア州の自宅で死去した。妹で女優のジェイミー・リー・カーティスがＳＮＳで公表した。６９歳。死因は明らかにしていない。ジェイミーは自身のインスタグラムにケリーさんの若かりし日の写真を載せ、「姉のケリー・リー・カーティスに心からのアロハを。彼女は今朝、自宅で、自然の中で、安らかに息を引き取りました」と報告。「「彼