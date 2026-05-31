◇交流戦広島2―4ソフトバンク（2026年5月30日みずほPayPay）広島の名原が、プロ初盗塁を記録した。初回に中前打を放つと、続く小園の2球目で二盗に成功した。「いい準備ができた。足を絡めたプレーは僕の持ち味なので、決められてよかった」。デビューから、8試合で1本塁打を含む11安打をマーク。ここまで打撃で存在感を示してきたが、この日は持ち味の脚力を生かして、先制点をアシストした。