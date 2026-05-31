◇交流戦広島2―4ソフトバンク（2026年5月30日みずほPayPay）広島・坂倉将吾捕手（28）が、30日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で2安打2打点と孤軍奮闘した。初回に先制の中前打を放つと、同点に追いつかれた直後の3回にも右翼フェンス直撃の適時二塁打を放ち、今季、最も得意とする土曜日に力を発揮した。チームは球団ワーストとなる交流戦開幕5連敗を喫したが、「変わらず、1試合1試合頑張るだけ」と努めて前を向い