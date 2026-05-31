◇交流戦オリックス3―1中日（2026年5月30日京セラD大阪）今季2度目の3番に入ったオリックス・紅林が仕事を果たした。初回1死二塁の先制機で、大野から左翼席に6号決勝2ランだ。オープン戦の不調を経て、シーズンを開幕しても低空飛行が続いてきた。4月終了時の打率は・190。「こう見えてわりと考えちゃうタイプ。自主トレでやってきたことを出そう、とか3、4月は自分で考えすぎて体が動かなかった。相手も崩しにくるの