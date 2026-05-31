◇交流戦広島2―4ソフトバンク（2026年5月30日みずほPayPay）広島・菊池が12度目のマルチ安打を記録した。まずは3回2死で8球粘り、前田純の直球を右前打。続く坂倉の右翼フェンス直撃の二塁打で2点目のホームを踏むと、6回先頭では、木村光から中前打を放った。初回の四球を含め、この日は3出塁。チームは苦しい戦いを強いられているが、「やることは変わらない。“俺がって”気負うよりかは、なんとか、次に次（つな