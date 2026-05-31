©️ABCテレビ 少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探してきた『華丸丼と大吉麺』 31日（日）は宮城県・松島編をお届けする。東京から仙台まで新幹線で約1時間30分、そこから松島までは車で約40分（電車で1時間）。松島（湾）は、およそ260の島々が浮かぶ豊かな自然が作り出した景勝地で、京都の天橋立、広島の宮島と並ぶ「日本三景」の１つ。年間およそ300万人の観光客が訪れる、東北屈指の