◇交流戦広島2―4ソフトバンク（2026年5月30日みずほPayPay）広島の先発・森下は、リードを守りきることができなかった。1―0の2回は、2四死球と安打で2死満塁のピンチを招き、正木に同点の押し出し四球を献上。2―1の3回も、2死から柳田に左中間テラス席へソロ本塁打を被弾した。6四死球と制球が安定しない中、5回5安打2失点にまとめたが、勝敗は付かず。「四球も多く、2死から点を取られてしまったので、もったいな