《東京競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽2R…ファンシーシェイプ（4角手前＝鼻出血）▽4R…カイコウ（1周目6号障害手前＝異常歩様）、インターステラ（1周目7号障害着地時にバランスを崩し落馬）、プラウドヘリテージ（1周目8号障害飛越の際にバランスを崩し落馬）▽7R…エルハーベン（向正面＝前の馬に触れてつまずき落馬）【過怠金】▽3R…西田師1万円（競走中に同馬の鞍が変位）▽7R…津村1万円（向正面で前の馬に接触）