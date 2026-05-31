◇交流戦広島2―4ソフトバンク（2026年5月30日みずほPayPay）広島は球団ワーストの交流戦開幕5連敗を喫し、借金も今季ワーストの「11」に膨らんだ。2―2の6回1死二、三塁から2番手・塹江が、近藤に勝ち越し左前適時打、栗原に右犠飛を許した。初黒星の左腕は「先頭打者に四球で入って、相手が一番したい形にさせてしまった。すごく悔しい登板」と猛省した。チームは、みずほペイペイドームでも9連敗。トンネルから抜け