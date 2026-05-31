◇交流戦中日1―3オリックス（2026年5月30日京セラD大阪）中日は交流戦初黒星を喫し、連勝は4で止まった。1―2の6回2死二塁で細川が遊ゴロに倒れるなど、8回3失点完投と奮闘した大野を援護できなかった。16年目左腕は過去6戦5勝（対阪神3勝、対オリックス2勝）だった京セラドーム大阪でプロ初黒星。球団初の交流戦開幕5連勝を逃し、リーグ最下位脱出もならなかった。井上監督は「野手陣が（田嶋に）はぐらかされた感じと