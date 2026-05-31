お笑いタレントの東野幸治（58）が29日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1・00）に出演し、「霜降り明星」粗品について「お笑い王になれるかも」と絶賛した。東野は、粗品が考案した、23日にフジテレビで放送のお笑い賞レース「ツッコミ芸人No.1決定戦ツッコミスター」の成功に触れ、「いろいろ、お笑いスターってさ、なんとなく芸能界って椅子が決まってるじゃないですか、椅子ね。なんとなく、ど