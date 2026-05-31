２０２３年に生まれたサラブレッドの頂点を争う競馬の第９３回日本ダービー（東京優駿（ゆうしゅん）、ＧＩ）が３１日、東京芝２４００メートルで行われる。競馬に携わる人々が憧れる夢舞台に立てるのは、わずか１８頭。３歳クラシック三冠初戦の皐月（さつき）賞（ＧＩ）の上位組に加え、前哨戦を制した新興勢力も台頭して混戦に拍車を掛けている。世代最強の座をかけた競馬の祭典から目が離せない。（常陰亮佑）シリウス、左回