国会での首相や閣僚らの答弁は日々、新たに生じてくる課題にどう対応するかの方針や、国の針路を表明するものだ。答弁は単なる政策の説明ではなく、新しい政策決定でもあって、それ自体が創造的な行為だと言える。その意味で国会答弁案の作成に、生成ＡＩ（人工知能）を使うという政府の方針には、あきれるほかない。政府は、答弁案の作成のほか、様々な業務に生成ＡＩを活用する方針だ。デジタル庁が開発したシステム「源内