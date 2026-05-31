血管に炎症が起きて様々な症状が表れる血管炎の治療薬を服用後、その副作用とみられる肝機能障害を起こして死亡した患者が相次いでいる。２０２２年に薬の販売が始まって以降、死者は２０人に上る。この薬は米国製の「タブネオス」という飲み薬で、欧米では安全性に限らず、効果にも疑義が生じて承認撤回を求める動きがある。一方、日本での販売を担うキッセイ薬品工業は、患者への投与は慎重に行うよう医師に呼びかけてい