俳優の岩下志麻（８５）が３０日、都内で、昨年３月に亡くなった夫・篠田正浩さんの特集上映「映画監督篠田正浩レトロスペクティブ」のトークショーを開催。夫逝去後初の公の場となった。５８年間の夫婦生活を振り返り「私たちの結婚生活って、映画っていう魔物を追っかけた魔物退治のような生活だったなと思いますね」と回想。夫が亡くなってからのこの１年間は、「もう喪失感が大きくて、気力が全然なくなっちゃって、死