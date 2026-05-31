本拠地タイガース戦米大リーグ、ホワイトソックスは29日（日本時間30日）、本拠地タイガース戦で延長10回、4-3で逆転サヨナラ勝ちを収めた。村上宗隆内野手は「2番・一塁」で先発も、3回に右脚を負傷し途中交代。思わぬアクシデントに衝撃が広がる一方、殊勲のサヨナラ本塁打を放った26歳バルガスが村上を気遣ったメッセージに注目が集まっている。村上にアクシデントが起きたのは3回1死一塁の第2打席。二ゴロとなり、全力疾走