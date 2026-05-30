旅行や出張で長期間家を空ける際、駅周辺などのコインパーキングに数日間車を停める人は少なくありません。 その際、看板に大きく書かれた「最大料金」を頼りにするドライバーも多いかもしれませんが、実は、最大料金が滞在中ずっと繰り返し適用されると思い込むのは危険です。 最大料金が「1回限り」の罠!? コインパーキングを探すとき、ドライバーの多くは看板に書かれた「24時間最大1000