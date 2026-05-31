東京六大学野球春季リーグ戦最終週の早慶２回戦は３１日、天皇陛下が神宮球場に来場される中で開催される。昨年創設１００周年を迎えた同リーグでは、１９９４年春の早慶戦を当時の天皇、皇后両陛下（現上皇、上皇后両陛下）が観戦して以来、３２年ぶりの天覧試合となる。慶大は勝てば５季ぶり４１度目のＶを、全５校から勝ち点を奪う「完全優勝」で決める。＊＊＊早慶戦が天覧試合となったのは過去３度。最初の１９２９