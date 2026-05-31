◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―広島（３０日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・木村光投手（２５）が、３０日の広島戦（みずほペイペイ）で、プロ４年目にして初勝利を挙げた。同点の６回に登板し、１回を１安打無失点に抑えた。味方が直後の攻撃で２点を勝ち越し、通算３８登板目で記念球を受け取った。奈良出身で奈良大付、佛教大を経て、今季はチーム最多タイ２０登板で防御率１・４０と好投を続けてい