◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３―１中日（３０日・京セラドーム大阪）オリックス・紅林は、迷いなく振り抜いた。初回１死二塁、カウント１―１で中日・大野のツーシームに反応し、左越えにチーム最多の６号決勝２ラン。「甘い球をしっかりと一発で捉えられた。最高です」。３回２死はチェンジアップを右前へ運ぶと、７回１死二塁は申告敬遠で出塁。５試合ぶりのマルチ安打、６試合連続の四球と打線の中心で存在