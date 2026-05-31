◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ３―４阪神（３０日・ＺＯＺＯマリン）立石は運がなかったね。２回の左翼への飛球も、４回の中堅フェンスぎりぎりの打球も、アゲンストの風に戻されてしまった。浜風によってフォローとなる甲子園なら２本とも入っていてもおかしくない。打球が上がりすぎると、戻ってきてしまうＺＯＺＯマリンの特性がよく分かったんじゃないか。ノーヒットだった２６日からの日本ハム３連戦時に比べ