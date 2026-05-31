◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人は今季初登板の先発・西舘勇陽投手（２４）の快投で、日本ハムを相手に橋上体制初の連勝を飾った。１２球団トップ６３発の重量打線を６回４安打無失点に封じ、昨年６月１８日の同じく日本ハム戦（東京Ｄ）以来、約１年ぶりの白星。打線も２回のトレイ・キャベッジ外野手、岸田行倫捕手（ともに２９）の２者連続本塁打など序盤から援護し