◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク４―２広島（３０日・みずほＰａｙＰａｙ）広島は、球団ワーストの交流戦開幕５連敗を喫した。２度のリードを守れず、借金は今季ワースト１１に膨らんだ。同点の６回を託された２番手・塹江が、先頭・庄子に四球を与えてから２失点。交流戦開幕以降、セ・リーグの球団で唯一白星がない。新井監督は「点を取られるな、とは言わないけど、取られ方が」と苦言を呈した。敵地ソフトバ