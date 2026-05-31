◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３―１中日（３０日・京セラドーム大阪）中日は、交流戦の開幕からの連勝が４で止まり、セ・リーグ最下位からの脱出はならなかった。京セラＤで６戦５勝無敗だった大野が、今季ワーストの被安打１０で３失点。“不敗神話”が崩れ、自身の連勝が４で止まった。初回、紅林に左越えの先制２ランを被弾すると、６回にも追加点を献上。志願して８回を投げきったが、２敗目を喫した。「（