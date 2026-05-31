◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ３―４阪神（３０日・ZOZOマリン）「森下劇場」の一日だった。３―１の５回２死、阪神・森下が唐川のカットボールを振り抜くと、打球は左翼席上段へ。同僚の佐藤に並んでリーグトップの１４号ソロだ。３回２死一塁の勝ち越し１３号２ランを含めて、プロ初の２打席連続アーチに「打てていない試合が続いたので、なんとか一本出せた」と、納得の表情を浮かべた。試合前に藤川監督から声