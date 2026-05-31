明石家さんま（70）が30日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。サッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会日本代表MF堂安律（27＝Eフランクフルト）とテレビ番組の収録で対談したことを明かした。堂安とは「仕事で会った」といい、堂安からネームとサインが入った日本代表ユニホーム（背番号10）をプレゼントされたという。さんまは「堂安としゃべっていて不思議な感じになった。27歳の男が70歳を過ぎた