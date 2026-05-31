嵐の5人とゆかりのある著名人らが登場するインタビュー企画「感謝の嵐」最終回は、今日31日で活動にピリオドを打つ5人の姿を15年にわたって見つめてきた放送作家・脚本家の小山薫堂氏（61）が思いを語る。10年のNHK紅白歌合戦の企画「僕達のふるさとニッポン」の楽曲として「ふるさと」を作詞。翌11年からスタートした「嵐のワクワク学校」では監修を務め、先生役の退任予定を翻し、オンライン開催したコロナ禍の20年まで、ともに