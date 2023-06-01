モデルでタレントのアンミカ（54）が30日、自身のインスタグラムを更新。この日都内のホテルで行われた、歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の披露宴の様子を投稿した。アンミカは「中村橋之助さん、能條愛未さんの結婚披露宴に参列してまいりましたよ」と書き始め、「橋之助さんはポッドキャストのラジオに呼んでくださった後すぐに、私のミュージカルも観劇に来てくださり、義理堅い誠実なお人