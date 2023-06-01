ラグビーの元日本代表FLで人気ドラマ「スクール☆ウォーズ」の主人公のモデルとなった京都工学院（旧伏見工）ラグビー部総監督の山口良治（やまぐち・よしはる）さんが29日午前8時13分、脳梗塞のため京都市の病院で死去した。83歳。福井県出身。葬儀・告別式は近親者で行う。荒廃していた同校を率い就任6年目の1980年度に全国高校大会初優勝。「信は力なり」を掲げ、泣き虫先生と慕われた真の教育者が多くの教え子に惜しまれつつ