◇山口良治さん死去伏見工の入学試験の日に山口先生と出会っていなかったら今の私はなかったですね。校門で出会った先生は、まだ試験を受ける前の私に「ラグビーをやれば絶対に日本代表になれる」と言葉をかけてくださった。中学はサッカー部。伏見工では建築科に進んだので、もしラグビーをやっていなかったら建築の道に進んでいました。出会いがなかったら私も平尾（誠二）も育っていなかったと思います。亡くなられる前