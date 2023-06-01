阪神・藤川監督が、ラグビーの元日本代表FWで、人気ドラマ「スクール☆ウォーズ」の主人公のモデルとなった京都工学院（前・伏見工）ラグビー部総監督で83歳で亡くなった山口良治さんを悼んだ。21歳の頃、当時の鳴尾浜球場近くにあった「リゾ鳴尾浜」での講演会に参加し、熱い言葉の数々を受け取った。「食い入るようにお話を聞いていた。中には寝ている選手もいましたけど、そういう選手はもう野球界には残れていない」と回想