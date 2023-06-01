◇山口良治さん死去好きな言葉は「信は力なり」と公言する横綱・大の里は山口さんの逝去に「朝ニュースで知った。悲しいですね。日本のスポーツ界に影響を与えた方でした」と悼んだ。左肩のケガで夏場所を全休したが、この日から復帰。大学の先輩で昨年夏場所中に引退した元北勝富士について「同姓同名（なかむら・だいき）だし、昔からアマ相撲で強かったこともあって憧れでした。寂しさもある」と感想を述べた。