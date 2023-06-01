【悼む】まるで野球のグラブのような分厚い手が忘れられない。初めて握手させていただいたのは91年夏。長野県の菅平高原だった。夏合宿中に実現した伏見工との練習試合は接戦の末に敗れた。試合後、山口先生の元へあいさつに向かうと、こう言ってくれた。「君たちは本当にすばらしいチームだ」――。相手を終盤まで追い詰めた私たちは山口先生とドラマの中の滝沢先生を重ね合わせ、興奮の絶頂にいた。10分後。山の中腹から大