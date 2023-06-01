【悼む】棺に眠る山口先生は亡くなられたことが信じられない穏やかな表情で、いつものように「いくつになったんだぁ。オレも年を取るはずだなぁ」と声をかけてくれそうだった。出会いは40年前。高1の時だった。伏見工と母校・東山が全国大会予選決勝で対戦。私は先輩の負傷により途中出場し、初優勝を決定づけるトライを決めたことから先生の印象に強く残ることになった。スポニチに入社した93年、あいさつに伺うと「いいラ