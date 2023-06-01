ロイター通信によりますと、ラオス中部のサイソムブーン県にある洞窟で19日、金を採掘しようと中に入った住民7人が豪雨による増水で出られなくなり、救助を求めていました。27日には5人の生存が確認されていましたが、多国籍の救助チームが29日に1人の救出に成功、30日には4人が救出されました。5人とも命に別状はないということです。洞窟内では依然として2人が行方不明のままで、救助チームが捜索を進めています。