お笑いタレントの東野幸治（58）が29日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1・00）に出演し、東野がテレビで言ったことについて、娘からクレームが入ったと明かした。東野は「何かの番組でうちの娘のことしゃべって、どうせ海外に住んでいるからバレへんやろなと思って、なんかしゃべったんですよ。“海外に住んでて、学校の先生やってる”みたいなことしゃべっていて。それがネットニュースになって、