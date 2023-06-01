【シカゴ＝平沢祐】米大リーグのホワイトソックスは３０日、前日の試合で右脚を負傷して交代した村上宗隆内野手が、１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入ったと発表した。右太もも裏の肉離れで、ベナブル監督は「４〜６週間かかる」と離脱の見通しを語った。村上は３０日午前にクラブハウスで取材に応じ、「めちゃくちゃ悔しい」と心境を明かした。２９日のタイガース戦の三回一死一塁で、二ゴロは併殺崩れとなったが、一塁ベ