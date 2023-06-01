◇女子ゴルフリゾートトラスト・レディース第3日（2026年5月30日福島県・グランディ那須白河GC＝パー72）第3ラウンドが30日に行われ、18位から出たツアー未勝利の政田夢乃（25＝なないろ生命）が1イーグル、5バーディー、1ボギーの66で回り通算6アンダーで首位と2打差の2位に浮上した。15位で出た神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）が大会コース記録に並ぶ65をマークし8アンダーで単独首位に立った。プロ3年目の政田が