[5.30 欧州CL決勝 パリSG - アーセナル]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は30日、パリSG(フランス)対アーセナル(イングランド)の決勝を開催している。8年ぶりに両チームが得点する決勝となった。今年の決勝では前半6分、アーセナルが速攻からFWカイ・ハバーツのゴールで先制した。だが、前回王者のパリSGは後半20分、FWウスマン・デンベレがPKを決めて試合を振り出しに戻した。両チームが得点を奪い合う展開となったが、直