UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ決勝 パリ・サンジェルマンとアーセナルの試合が、5月31日01:00にフェレンツ・プスカス・スタジアムにて行われた。 パリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはカイ・ハーバーツ（FW）、レ