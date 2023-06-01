宇都宮競輪場のG3「レジェンド神山雄一郎カップ」は2日目を迎える。注目は11Rだ。脚力上位の吉田が中心。4分戦になるが先行力は根田がリードする。吉田はこの動きを見極め、好機に仕掛けて粘り込む。吉田の後ろは神山―真崎の地元勢。根田の逆転に注意。＜1＞吉田拓矢最後はきつかったが真杉君が何とか3着に残してくれた。自力。＜2＞稲毛健太小松原君。＜3＞根田空史打鐘はフワフワした感じだったが後半の伸びは