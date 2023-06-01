初日上がり10秒8の快速捲りを決めた西沢優聖が2日目9Rも捲り勝利で満田と共に連勝で決勝進出。沢田は「2人の仕上がりがいい」と警戒を強め、満田も西沢の動きの良さに言及した。西沢の師匠は53歳でもS級で活躍する志智俊夫。「師匠のように長く活躍する選手になりたい」と話す西沢の初Vとなるのか注目だ。【9R】多田が尾野に猛抵抗なら初日特選を制した村田が単騎でも急浮上。＜2＞＜1＞、＜2＞＜5＞、＜2＞＜7＞流し。【1