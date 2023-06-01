「明治安田J2・J3百年構想リーグ」のプレーオフラウンド第1戦が30日に行われ、J2新潟は鹿児島に延長戦の末、0―1で敗れた。スコアレスで迎えた延長後半15分にFKから決勝点を奪われ、ホームでの連勝も7でストップ。きょう31日の秋田―札幌の敗者との対戦となる7・8位決定戦は、相手が札幌なら6月6日にホームで、秋田なら同7日にアウェーで戦う。ロングボールを多用して攻める相手に後手に回り、押し込まれ続けた結果、試合終了