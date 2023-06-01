ボートレース浜名湖のSG「第53回オールスター」は最終日、いよいよ優勝戦を迎える。予選トップ通過の丸野が準優で逃げ切り、ポールポジションを手にした。6戦3勝、2着2回の成績が示す通り仕上がりも申し分ない。スタートも節間を通してコンマ10近辺で決まっており、仕掛け遅れの心配もないだろう。抜群の舟足を味方に付けて1Mを先取り、SG初制覇を果たす。定松は鋭い差しを入れて2M勝負に持ち込む。山田は2番差しからどこま