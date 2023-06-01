ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」はいよいよ最終日。「超イイ値」担当の岡田光広記者は優勝戦のキーパーソンに定松勇樹（25＝佐賀）を指名した。定松が初優出初優勝を達成した24年の多摩川オールスター以来、2回目のSGファイナル進出を決めた。「クラシック（3月蒲郡、準優1着も不良航法）が悔しくて…。本当は自力で攻めての1着でリベンジしたかった」と準優10Rを振り返った。4カドからコンマ18の