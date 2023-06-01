【ブダペスト＝平地一紀】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は３０日、ブダペストで決勝が行われ、パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ、仏）がアーセナル（イングランド）を１―１（ＰＫ４―３）で破り、２季連続２度目の優勝を果たした。２連覇は、２０１６〜１８年の決勝で３連覇を達成したレアル・マドリード（スペイン）以来。２０季ぶりの決勝に臨んだアーセナルは初優勝を逃した。アーセナルは開始早々、ＰＳＧ選手