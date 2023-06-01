アフガニスタン東部で30日、隣国パキスタンから帰還した難民を乗せたトラックが横転し、AP通信によると、22人が死亡、36人が負傷しました。運転手の居眠り運転が原因だということです。パキスタンでは不法移民や難民の取り締まりを進めていて、乗っていたアフガン難民も強制送還させられたばかりでした。