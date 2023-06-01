本拠地フィリーズ戦米大リーグのドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でフィリーズを4-2で下した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は10号ソロを含む4打数3安打1打点と大活躍。ドジャースタジアムで観戦したレジェンドOBも大興奮だった。3回1死で迎えた第2打席。大谷はフィリーズ先発ウィーラーの変化球をとらえ、右越えに10号ソロを運んだ。大谷だけではない。フリーマン、マンシー、スミスもそれぞれソロ本塁打